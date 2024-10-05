السبت 05 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

وسائل إعلام لبنانية: 12 غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت فجر اليوم

غارات اسرائيلية
غارات اسرائيلية

كشفت وسائل إعلام لبنانية، إنه تم تسجيل 12غارة إسرائيلية فجر اليوم السبت على الضاحية الجنوبية لبيروت.

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إسرائيل تشن عدة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت فجر اليوم


وبحسب" سكاي نيوز عربية"، إنه تم سقوط 4 قتلى في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في مخيم البداوي بطرابلس شمال لبنان، اليوم السبت.
وسمع دوي سلسلة انفجارات فجر السبت في الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بإخلاء أجزاء من المنطقة.
وصدر الإنذار الأول للسكان الموجودين على وجه التحديد في مبنى بحي برج البراجنة، أما الإنذار الثاني فكان للموجودين في مبنى بمنطقة الشويفات، وجاء الإنذار الثالث للمباني في منطقتي برج البراجنة وحارة حريك.
وكشف "حزب الله" اللبناني تفاصيل تتعلق بالعمليات التي قام بها ضد الجيش الإسرائيلي منذ فجر السبت، حيث قال في بيان إن مقاتليه استهدفوا تجمعا لجنود إسرائيليين في كفرجلعادي وكفريوفال وخلة عبير في يارون بصلية صاروخية.

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