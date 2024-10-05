الجزائر تُعرب عن قلقها إزاء التدمير المتعمد لخطي أنابيب السيل الشمالي

أعربت الجزائر عن قلقها العميق إزاء التدمير المتعمد لخطي أنابيب "السيل الشمالي".



وبحسب"روسيا اليوم"، قال عمار بن جامع، الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة خلال جلسة إحاطة لمجلس الأمن الدولي حول "التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليين إلى مرور عامين على هذا الحادث الخطير الذي هدد السلم والأمن الدوليين، ومع ذلك لم يتم التعرف على الجناة ولم يقدموا إلى العدالة.

وشدد بن جامع على أن "أمن المنشآت الطاقوية العابرة للحدود أمر حيوي ولا يمكن تهديده تحت أي ظرف من الظروف"، مؤكدا أن "تدميرها يؤثر على إمدادات الطاقة، ليس فقط لملايين الأشخاص ولكن أيضا على القطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية والزراعة وإنتاج الغذاء والنقل".

كما جدد "دعم الجزائر الكامل للتحقيقات الألمانية الجارية ولأي جهد دولي في المستقبل، لا سيما تحت رعاية الأمم المتحدة"، مشيرا إلى أنه "من المهم ضمان مساءلة مرتكبي هذه الأعمال".

وأكد بن جامع على أن "الأهمية الاستراتيجية للهياكل الأساسية العابرة للحدود تعرضها لتهديدات ومواطن ضعف متعددة ومتنوعة، وبالتالي من الضروري حمايتها لضمان أمن وسلامة توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها".

وأشار في الختام إلى أن تعزيز التعاون الإقليمي والدولي "أمر حيوي لضمان الوقاية والحماية والتخفيف والتأهب والتحقيق في الوقت المناسب في الهجمات على الهياكل الأساسية الحيوية للطاقة".