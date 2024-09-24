الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الجزائر تُدين العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان

وزير الخارجية الجزائري
وزير الخارجية الجزائري

أعرب أحمد عطاف، وزير الخارجية الجزائري، خلال محادثات مع نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب في نيويورك، عن استنكار الجزائر وإدانتها الشديدة للعدوان الإسرائيلي الغاشم الذي يتعرض له لبنان.

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وبحسب روسيا اليوم، قال عطاف أن الجزائر ومن موقعها كعضو غير دائم بمجلس الأمن تبقى رهن إشارة اللبنانيين، ولن تبخل بأي جهد للدفاع عن سيادة لبنان وسلامته في وجه الاحتلال الإسرائيلي الذي يعتبر امتدادا لحرب الإبادة المفروضة على الفلسطينيين وبالخصوص في غزة.
ودخلت الحرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني مرحلة جديدة بعدما شنت طائرات الجيش الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على مدار اليومين على أماكن متفرقة في لبنان، قابلتها عمليات من حزب الله.
وتعرضت مناطق واسعة من لبنان للغارات الإسرائيلية من بينها العاصمة بيروت وعشرات القرى في الجنوب والبقاع والنبطية وبعلبك الهرمل وبلدات ميس الجبل وعيترون وحولا والطيبة ومركبا وبني حيان وجبل الريحان ومرتفعات إقليم التفاح وبنت جبيل وحانين وزوطر ومنطقة النبطية جنوبي لبنان، ومحيط مناطق الشعرا وحربتا ومحيط بلدات شمسطار وطاريا وبوداي شرقي لبنان.
وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على جنوب وشرق لبنان إلى 558 قتيلا من بينهم 50 طفلا و94 امرأة، و1835 مصابا، وفق آخر إحصائية أعلنها وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض.

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