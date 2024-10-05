السبت 05 أكتوبر 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

منوعات ومرأة

أول ظهور للاعب مؤمن زكريا مع زوجته بعد واقعة السحر.. يحتفلان بمناسبة سعيدة (شاهد)

مؤمن زكريا وزوجته
مؤمن زكريا وزوجته ريهام الشامي

حرص مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي السابق، على تهنئة زوجته ريهام الشامي بعيد ميلادها، بتوجيه رسالة حب رومانسية لها، وجاء ذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

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بالمرض والموت.. العثور على سحر مدفون للاعب مؤمن زكريا في مقابر مجدي عبد الغني (ما القصة؟)

مؤمن زكريا يهنيء زوجته ريهام بعيد ميلادها

نشر مؤمن زكريا صورته رقفة زوجته وأرفقها بتعليق رومانسي قائلًا: "كل سنة وانتي طيبه يا" ثم قام بوضع رمز القلب الأحمر بدلًا من كلمة "حبيبتي".

ويعد هذا الظهور الأول للاعب مؤمن زكريا بعد واقعة السحر التي تصدر بسببها تريندات مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام الماضية، حيث زعم تربي عثوره على سحر مدفون للاعب مؤمن زكريا ، في مقابر مملوكة لكابتن مجدي عبد الغني، حسبما صرح الناقد الرياضي عمرو الدرديري خلال منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي الأشهر "فيس بوك".

أول ظهور للاعب مؤمن زكريا وزوجته بعد واقعة السحر

تفاصيل العثور على سحر مدفون للاعب مؤمن زكريا 

وكتب الدرديري: “لاحول ولاقوة إلا بالله، العثور على سحر مدفون لـ مؤمن زكريا في إحدي المقابر”

في الوقت نفسه، نفى مجدي عبد الغني وجود أي علاقة تربطه بوجود هذا السحر ودفنه في مقابر عائلته، حيث أكد إنه لم يذهب إليها منذ دفن والده من 40 عامًا.

وأضاف "عبد الغني": "مدفن العائلة حاليًا في أكتوبر، ولا أعلم شيئا عما يُقال، ولا علاقة لي بالأعمال والدجل".

مختتمًا تصريحه بدهشة: "ولماذا سأصنع عملًا لـ مؤمن زكريا؟".

مؤمن زكريا ومجدي عبد الغني

القبض على التربي مرتكب واقعة السحر المفبرك لمؤمن زكريا

سرعان ما تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على التربي واقعة وزوجته وابنه وابن خاله وزوجته لاتهامهم بفبركة واقعة العثور على سحر وأعمال مؤمن زكريا في مقابر البساتين.

وكشفت التحريات الأولية في الواقعة بأن المتهمين قاموا بفبركة الواقعة لتصدر التريند والحصول على أموال، كما إنهم هم من قاموا بافتعال السحر والأعمال حتى تظهر كأنها حقيقية للنصب بها.

مؤمن زكريا وزوجته

مرض مؤمن زكريا 

يذكر إن اللاعب مؤمن زكريا مصاب بمرض نادر لا يصاب به إلا شخص واحد من كل مليونين، وهو التصلب الجانبي الضموري في العضلات.

ينتشر ذلك المرض كالنار في الهشيم  في الجسم، ومع الوقت يفقد الجسم سيطرته على العضلات تدريجيًا.

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