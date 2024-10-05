أول ظهور للاعب مؤمن زكريا مع زوجته بعد واقعة السحر.. يحتفلان بمناسبة سعيدة (شاهد)
حرص مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي السابق، على تهنئة زوجته ريهام الشامي بعيد ميلادها، بتوجيه رسالة حب رومانسية لها، وجاء ذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
مؤمن زكريا يهنيء زوجته ريهام بعيد ميلادها
نشر مؤمن زكريا صورته رقفة زوجته وأرفقها بتعليق رومانسي قائلًا: "كل سنة وانتي طيبه يا" ثم قام بوضع رمز القلب الأحمر بدلًا من كلمة "حبيبتي".
ويعد هذا الظهور الأول للاعب مؤمن زكريا بعد واقعة السحر التي تصدر بسببها تريندات مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام الماضية، حيث زعم تربي عثوره على سحر مدفون للاعب مؤمن زكريا ، في مقابر مملوكة لكابتن مجدي عبد الغني، حسبما صرح الناقد الرياضي عمرو الدرديري خلال منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي الأشهر "فيس بوك".
تفاصيل العثور على سحر مدفون للاعب مؤمن زكريا
وكتب الدرديري: “لاحول ولاقوة إلا بالله، العثور على سحر مدفون لـ مؤمن زكريا في إحدي المقابر”
في الوقت نفسه، نفى مجدي عبد الغني وجود أي علاقة تربطه بوجود هذا السحر ودفنه في مقابر عائلته، حيث أكد إنه لم يذهب إليها منذ دفن والده من 40 عامًا.
وأضاف "عبد الغني": "مدفن العائلة حاليًا في أكتوبر، ولا أعلم شيئا عما يُقال، ولا علاقة لي بالأعمال والدجل".
مختتمًا تصريحه بدهشة: "ولماذا سأصنع عملًا لـ مؤمن زكريا؟".
القبض على التربي مرتكب واقعة السحر المفبرك لمؤمن زكريا
سرعان ما تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على التربي واقعة وزوجته وابنه وابن خاله وزوجته لاتهامهم بفبركة واقعة العثور على سحر وأعمال مؤمن زكريا في مقابر البساتين.
وكشفت التحريات الأولية في الواقعة بأن المتهمين قاموا بفبركة الواقعة لتصدر التريند والحصول على أموال، كما إنهم هم من قاموا بافتعال السحر والأعمال حتى تظهر كأنها حقيقية للنصب بها.
مرض مؤمن زكريا
يذكر إن اللاعب مؤمن زكريا مصاب بمرض نادر لا يصاب به إلا شخص واحد من كل مليونين، وهو التصلب الجانبي الضموري في العضلات.
ينتشر ذلك المرض كالنار في الهشيم في الجسم، ومع الوقت يفقد الجسم سيطرته على العضلات تدريجيًا.
- مؤمن زكريا
- ريهام الشامي
- أول ظهور للاعب مؤمن زكريا مع زوجته بعد واقعة السحر
- أول ظهور لمؤمن زكريا بعد واقعة السحر
- مجدى عبد الغنى
- تفاصيل واقعة السحر المفبرك لمؤمن زكريا
- مؤمن زكريا وزوجته
- صور مؤمن زكريا
- مؤمن زكريا قبل وبعد المرض
- مؤمن زكريا يهنيء زوجته ريهام بعيد ميلادها
- عيد ميلاد زوجة مؤمن زكريا
- من هي زوجة مؤمن زكريا
- من هي ريهام الشامي
- عمرو الدرديري
- فيس بوك
- تفاصيل العثور على سحر مدفون للاعب مؤمن زكريا
- سحر مدفون للاعب مؤمن زكريا
- القبض على التربي مرتكب واقعة السحر المفبرك لمؤمن زكريا
- التربي مرتكب واقعة السحر المفبرك
- التربي مرتكب واقعة السحر المفبرك لمؤمن زكريا
- مرض مؤمن زكريا
- التصلب الجانبي الضموري في العضلات
- أخبار السوشيال ميديا
- أخبار الرياضة
- مشاهير كرة القدم