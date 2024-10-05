حزب الله: اندلاع مواجهات مع قوة إسرائيلية وسقوط قتلى وجرحى جنوب لبنان

كشف "حزب الله" اللبناني، عن اشتباك مقاتليه مع قوة إسرائيلية حاولت الدخول من جهة بلدة العديسة في جنوب لبنان، وأجبروها على التراجع، وأوقعوا في صفوفهم قتلى وجرحى.



وبحسب"روسيا اليوم"، أضاف "حزب الله" في بيان، "لدى محاولة قوة مشاة إسرائيلية معادية التقدم باتجاه محيط البلدية في بلدة العديسة عند الساعة 11:00 من مساء أمس الجمعة 4-10-2024، اشتبك معها مجاهدو المقاومة الإسلامية مما أدى إلى حصول انفجار ضخم في القوة المتقدمة وأُجبرت على التراجع وأوقعت في صفوفهم قتلى وجرحى.

وقد أصدر الحزب ، حول القتال على نفس المحور، قال فيه"أعاد جنود العدو الإسرائيلي محاولة التقدم باتجاه محيط البلدية في بلدة العديسة عند الساعة 01:50 من فجر يوم السبت 5-10-2024، فتصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية لمحاولة التقدم والاشتباكات مستمرة.

كما أكد الحزب في بيانات أخرى أنه استهدف تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي في خلة عبير في يارون وفي كفرجلعادي بصليات صاروخية

وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية منذ عدة ساعات مشاهد تظهر تحليق مروحيات إسرائيلية، قيل إنها تنقل جرحى وقتلى الجيش الإسرائيلي جراء الاشتباكات مع "حزب الله"، ولم يتسن لنا التأكد من صحة الفيديوهات.