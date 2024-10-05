ضبط 7,400 كيلو جرام ‏لمخدر الحشيش في أسوان

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في أسوان من ضبط عدد (4) قضايا "إتجارفى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,400 كيلو جرام ‏لمخدر الحشيش–كمية من مخدرى"الهيروين ، الشابو")..بحوزة (5 متهمين "لعدد ‏‏3 منهم معلومات جنائية").‏

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جاء فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات ‏الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير ‏المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وفي سياق متصل، قضت محكمة الجنايات ‏بمعاقبة متهم بالسجن ‏المشدد لمدة 5 ‏سنوات عما اسند اليه من اتهام ‏بالتعدى على ‏حرمة فتاة وتهديدها بان ‏اساء استخدام مواقع التواصل ‏الاجتماعى ‏للتشهير بها كما قضت المحكمة بالزام ‏المتهم ‏بالمصاريف الجنائية بالدعوى .‏

‏ أسندت النيابة العامة للمتهم أنه ‏بدائرة قسم شرطة ‏الجيزة ، محافظة ‏الجيزة هدد المجني عليها "م.م" كتابة ‏‏بإفشاء أمور خادشة بالشرف وهى صورها ‏المتحصلة من جريمة ‏التعدى على حرمة ‏الحياة الخاصة وكان تهديده مصحوباً ‏بأمر ‏حملها على تقديم مبالغ مالية له ‏على النحو المبين بالاوراق ‏‏. ‏

واضاف امر الاحالة ان المتهم أنشأ ‏حسابا خاص به على ‏الشبكة المعلوماتية ‏‏" تطبيق الواتس ـ اب" بهدف أرتكاب ‏‏جريمته ، كا تعدى على حرمة الحياة ‏الخاصة للمجنى عليها ‏بأن التقط ونقل ‏من الأجهزة صورة المجنى عليها بمكان ‏خاص ‏بغير رضاءها على النحو المبين ‏بالأوراق وتعمد إزعاج ‏ومضايقة المجني ‏عليها بطريق إساءة إستعمال أجهزة ‏الاتصالات ‏‏.‏