السبت 05 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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أحد أبطال نصر أكتوبر يكشف أكبر خطأ استراتيجي لإسرائيل خلال الحرب (فيديو)

اللواء طيار أركان
اللواء طيار أركان حرب أحمد كمال المنصوري

أكد اللواء طيار أركان حرب أحمد كمال المنصوري، أحد أبطال حرب أكتوبر الملقب بـ "الطيار المجنون"، أن العدو الإسرائيلي كان يعتقد أنه يستطيع حسم المعركة بدباباته، دون علمه أن الجيش المصري يمتلك المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات، وهو ما وصفه المنصوري بأكبر خطأ استراتيجي ارتكبته إسرائيل خلال حرب أكتوبر 1973، مما كبدها خسائر فادحة على أرض المعركة.

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وأضاف اللواء المنصوري خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة "الحدث اليوم"، أن القوات المصرية تمكنت من اقتحام قناة السويس بفضل شجاعة 100 ألف جندي مقاتل، حملوا أرواحهم على أكفهم لاستعادة الأرض ورفع كرامة الشعب المصري والأمة العربية.

 قرار شن الحرب في أكتوبر 1973 كان أسعد قرار سمعته في حياتي

وأكد المنصوري أن قرار شن الحرب في أكتوبر 1973 كان أسعد قرار سمعه في حياته، حيث مثل فرصة للأخذ بالثأر واستعادة الحقوق. وأشار إلى أن النصر كان حليف القوات المصرية، وأنهم كانوا في الموعد تماماً، بفضل استعدادهم الجيد وإيمانهم القوي بقدرتهم على تحقيق الانتصار المبين.

وأشار إلى أن روح الإصرار والشجاعة التي امتلكها الجنود المصريون في ذلك الوقت هي التي مكنتهم من تحقيق النصر، مشيداً بتوفيق الله لهم في معركة كانت مفصلية في تاريخ مصر والمنطقة.

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