بسنت شوقي: بطلت أتفرج على ماتشات بسبب تعصب محمد فراج للأهلي (فيديو)

قالت الفنانة بسنت شوقي، أنها أصبحت لا تشاهد مباريات كرة القدم بسبب انفعال زوجها الفنان محمد فراج على أحداث المباريات الخاصة بالنادي الأهلي.

وأوضحت بسنت شوقي، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، قائلة: «بطلت اتفرج على ماتشات بسبب أنه بيبقى في ضغط طول المباراة.. وبتفرج على ماتشات كأس العالم أو ديربي معين أو ماتشات الويفا - المباريات الأوربية، ومش بتابع زي زمان»

ردود الأفعال الايجابية حول فيلم «فوي فوي فوي»

وفي سياق آخر، أعربت بسنت شوقي عن سعادتها بردود الأفعال الايجابية التي حققها فيلم «فوي فوي فوي» وقت عرضه في أكثر من مهرجان سينمائي دولي، مشيرة إلى أنه بدأت تصوير مشاهدها كضيفة شرف ضمن أحداثه مباشرةً عقب انتهاء «شهر العسل».

وأضافت بسنت شوقى أنها تحمست لفيلم «فوي فوي فوي»، منذ قراءة السيناريو، وتوقعت نجاحه من قبل انطلاق تصويره، وخاصًة أن الفيلم يعتبر عودة للفنان محمد فراج للبطولة المطلقة منذ فيلم «قط وفار»، كما حقق معادلة صعبة ما بين أنه عمل فني وممتع.

وتصدر الفنان محمد فراج التريند بعد إعلان النادي الأهلي، عن تعاقده مع المدافع المغربي أشرف داري، لاعبًا بالفريق الأول لكرة القدم بشكل رسمي لمدة 4 سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وفي الفيديو الذي نشرعبر صفحة النادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، شارك الفنان محمد فراج بصوته خلال الفيديو حيث تقمص شخصية مخرج يتحدث مع أشرف داري عن طريقة التقديم المناسبة له كصفقة جديدة للنادي الأهلي.



في النهاية يذهب أشرف إلى ملعب مختار التتش ويرفع قميص الفريق قائلًا: «أسد جديد في الجزيرة».

وكان شارك الفنان محمد فراج فى فيلم “أهل الكهف” الذي يعرض فى السينمات بطولة النجم خالد النبوي ومحمد ممدوح وغادة عادل.

قصة فيلم أهل الكهف

فيلم أهل الكهف مأخوذ، عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور قصته حول مجموعة من الأشخاص يستيقظون ويجدون أنفسهم في زمن آخر مغاير للزمن الذي يعيشون فيه، ويواجهون أزمات صعبة.



أبطال فيلم أهل الكهف

فيلم أهل الكهف يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، أحمد عيد، هاجر أحمد، صبري فواز، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.