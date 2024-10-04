المجسم يحسم حقيقة حمل بسنت شوقي

بلقطات ملئية بالحب والمرح شاركت الفنانة بسنت شوقي بعض صورها برفقة زوجها الفنان محمد فراج وذلك خلال قضائهما إجازتهما في سويسرا، عبر حسابها الشخصي بموقع الإنستجرام.

وبدت بسنت بإطلالة صيفية ناعمة مستوحاه بلون غيرة الحب، حيث ارتدت فستانا طويلا مجسما من أعلى لتحسم أمر حملها في طلفها الأول، وفضفاضا من أسفل، بدون أكمام، صمم من قماش ناعم باللون الأصفر الفاقع، الفستان عكس قوامها الرشيق.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة ووضعت لمسات ناعمة من المكياج لتبدو ملامحها وبشرتها الصافية على طبيعتها مع لون الوردي في الشفاه مما جعلها محط أهتمام وإعجاب متابعيها.

بسنت شوقي

بسنت شوقي من مواليد 14 ديسمبر 1983، ممثلة مصرية. درست إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية. سافرت في عام 2009 إلى الأرجنتين للمشاركة في برنامج Fear Factor Xtreme. في عام 2012 التحقت بدورة تدريبية في ستوديو ماجي فلانيجان في مدينة نيويورك، واتجهت بسنت للتمثيل عام 2013 حيث شاركت في بطولة مسلسل «اسم مؤقت».

المشوار الفني

بدأت مسيرتها في مجال التمثيل في عام 2011 من خلال العرض المسرحي (حكاوي التحرير) مع المخرجة سندس شبايك، والتحقت في نفس العام بورش تدريبية في التمثيل مع أحمد كمال ومروة جبريل، كما التحقت في العام التالي بدورة تدريبية في ستوديو ماجي فلانيجان في مدينة نيويورك. اتجهت بسنت للتمثيل في السينما والتليفزيون في عام 2013، حيث شاركت خلال هذا العام في بطولة مسلسل (اسم مؤقت)، ونالت في نفس العام أول بطولة سينمائية لها من خلال فيلم (أسرار عائلية) بعد اكتشاف المخرج هاني فوزي لها.

ثم توالت مشاركتها في أشهر الأعمال الفنية مثل «تحت السيطرة، ستيفا، سقوط حر، نيللي وشريهان، أرض جو، الحالة ج، كلبش 2».

حياتها الخاصة

تزوجت يوم 6 مايو 2022 من الممثل المصري محمد فراج، في حفل امتد لمدة يومين بمدينة الغردقة.