بالمرض والموت.. العثور على سحر مدفون للاعب مؤمن زكريا في مقابر مجدي عبد الغني (ما القصة؟)

في واقعة صادمة، عثر تربي على سحر مدفون للاعب النادي الأهلي مؤمن زكريا ، في مقابر مملوكة لكابتن مجدي عبد الغني، حسبما صرح الناقد الرياضي عمرو الدرديري خلال منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي الأشهر "فيس بوك".

تفاصيل العثور على سحر مدفون للاعب مؤمن زكريا



وكتب الدرديري: “لاحول ولاقوة إلا بالله، العثور على سحر مدفون لـ مؤمن زكريا في إحدي المقابر”



في الوقت نفسه، نفى مجدي عبد الغني وجود أي علاقة تربطه بوجود هذا السحر ودفنه في مقابر عائلته، حيث أكد إنه لم يذهب إليها منذ دفن والده من 40 عامًا.

وأضاف "عبد الغني": "مدفن العائلة حاليًا في أكتوبر، ولا أعلم شيئا عما يُقال، ولا علاقة لي بالأعمال والدجل".

مختتمًا تصريحه بدهشة: "ولماذا سأصنع عملًا لـ مؤمن زكريا؟".

مرض مؤمن زكريا



يذكر إن اللاعب مؤمن زكريا مصاب بمرض نادر لا يصاب به إلا شخص واحد من كل مليونين، وهو التصلب الجانبي الضموري في العضلات.



ينتشر ذلك المرض كالنار في الهشيم في الجسم، ومع الوقت يفقد الجسم سيطرته على العضلات تدريجيًا.