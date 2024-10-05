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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

السيد: شادي محمد كلمة السر في الأهلي على الزمالك

شادي محمد
شادي محمد

عبر وائل السيد، مساعد رئيس جهاز الكرة النسائية بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بفوز فريقه على الزمالك في أولى مباريات دوري الكرة النسائية للموسم الجديد.

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سيدات الاهلي تفزن على الزمالك في دوري الكرة النسائية

وأوضح وائل السيد خلال تصريحاته في برنامج "ملعب الشمس" مع الإعلامي عبد الناصر زيدان، أن تعيين الكابتن شادي محمد مشرفًا على الفريق يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الفريق النسائي لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وأضاف السيد أن هذه الخطوة تمثل بداية المسار الصحيح لبناء فريق قوي قادر على المنافسة.

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كما أشار إلى أن مباراة اليوم تمثل البداية الحقيقية لتأسيس كرة القدم النسائية في مصر وتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال.

وفي السياق نفسه، أشاد الإعلامي عبد الناصر بأداء مهاجمة الأهلي، روبن، التي سجلت هدفي المباراة، مما جعلها تبرز كلاعبة مؤثرة في اللقاء.

 

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