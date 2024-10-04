سيدات الاهلي تفزن على الزمالك في دوري الكرة النسائية

حقق فريق الكرة النسائية بالنادي الأهلي انتصارا مهما على نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة دوري الكرة النسائية لموسم 2024-2025.



وسجل هدف النادي الأهلي الأول والثاني اللاعبة تشارتي روبن في الدقيقة 43 والدقيقة 72، فيما سجلت سبيستيا اكوى هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 91.

وتلقت اللاعبة نورا خالد لاعبة الأهلي البطاقة الحمراء في الدقيقة 88 بعدما حصلت علي الكرت الاصفر الثاني بالمباراة.



تشكيل الأهلي

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: إلكسندرا، ونورا خالد ورودينا عبد الرسول وثريا أشرف.

خط الوسط: أمنية سمير ولولو نصر وحبيبة عصام.

خط الهجوم: منة طارق وميا داردن وتشارتي روبن.

تشكيل الزمالك

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: نور مندور، ماهيتاب حسين، سمر محمد، سبيستيا اكوى، فدوى عاطف، علياء عطا الله، آية إبراهيم، ميرال خضر، سهر حامد، سليمزى بالير، يوتيندى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في دوري الكرة النسائية

ومن المقرر أن تنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للمباراة.

حكام مباراة الأهلي والزمالك في دوري الكرة النسائية

وتدير مباراة الأهلي والزمالك في دوري الكرة النسائية المحكمة شاهندة مغربي.