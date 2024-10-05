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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

المقاولون 2010 يحقق انتصاره الثالث على التوالي في دوري الجمهورية

المقاولون العرب 2010
المقاولون العرب 2010

حقق فريق ناشئين المقاولون العرب مواليد 2010 الفوز الثالث على التوالي في دوري الجمهورية، حيث تغلب على فريق الجونة بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة.

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 أبدع اللاعب ياسين أبو زيد خلال المباراة، حيث سجل هدفين رائعين، بينما أضاف حسن عجور الهدف الثالث ليقود الفريق نحو الفوز. أقيمت المباراة خارج ملعب المقاولون، في إطار الجولة الثالثة من البطولة.

يقود فريق المقاولون فنياً بقيادة الكابتن هيثم حسين، ويساعده الكابتن محمد السيد كمدرب مساعد، والكابتن حمدي حسين مدربًا لحراس المرمى. كما يعمل الكابتن محمد صبري كمخطط للأحمال، و الكابتن محمد سمير إداري، والكابتن علي حسن أخصائي إصابات الملاعب .

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