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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

نجم الزمالك السابق: محمد يوسف كان يستحق الطرد بعد 10 دقايق في سوبر 94

الزمالك
الزمالك

كشف أشرف يوسف، نجم الزمالك السابق، كواليس مباراة كأس السوبر الأفريقي عام 1994، الذي فاز به الفريق الأبيض (1-0) على الأهلي.

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وقال يوسف في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع النجم محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "محمد يوسف قام بتدخل قوي على حسين عبد اللطيف في أول 10 دقائق من اللقاء، تسبب في استبداله بعد إصابته، التي أبعدته عن الملاعب لمدة 5 شهور".

وأضاف: "هذا التدخل من محمد يوسف كان يستدعي تعرضه للطرد ولم أقم بخنقه على الاطلاق".

وكان الزمالك قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره الأهلي في نهائي السوبر الإفريقي، حيث توج باللقب الخامس في تاريخه، وذلك بعد انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليفوز الفارس الأبيض بركلات الترجيح.

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