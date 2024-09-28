ميلان يفوز بثلاثية على ليتشي في الدوري الإيطالي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الفوز على نظيره ليتشي بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الدوري الإيطالي لهذا الموسم 2024/2025.



تقدم الدولي الإسباني ألفارو موراتا بالهدف الأول في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول، بينما ضاعف ثيو هيرنانديز النتيحة في الدقيقة 41، فيما سجل كريستيان بوليسيتش الهدف الثالث في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول.

وتعرض دافيدي بارتيساجي للطرد المباشر في الدقيقة 80 من عمر الشوط الثاني والمباراة، لينتهي اللقاء بفوز ميلان بثلاثية نظيفة.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد ميلان للنقطة 11 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما يأتي ليتشي في المركز السابع عشر ب 5 نقاط.