السبت 28 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

ميلان يفوز بثلاثية على ليتشي في الدوري الإيطالي

ميلان
ميلان

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الفوز على نظيره ليتشي بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الدوري الإيطالي لهذا الموسم 2024/2025.

txt

ممدوح عباس: عدالة الله قادت الزمالك للفوز بالسوبر الأفريقي


تقدم الدولي الإسباني ألفارو موراتا بالهدف الأول في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول، بينما ضاعف ثيو هيرنانديز النتيحة في الدقيقة 41، فيما سجل كريستيان بوليسيتش الهدف الثالث في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول.
وتعرض دافيدي بارتيساجي للطرد المباشر في الدقيقة 80 من عمر الشوط الثاني والمباراة، لينتهي اللقاء بفوز ميلان بثلاثية نظيفة.
بهذه النتيجة، يرتفع رصيد ميلان للنقطة 11 في المركز  الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما يأتي ليتشي في المركز السابع عشر ب 5 نقاط.

مواد متعلقة

هاني برزي: مجلس الإدارة بذل مجهود كبير وأبارك للجماهير العظيمة

عمرو الجنايني: الزمالك سيبقى كبير الكرة المصرية والأفريقية
الجريدة الورقية