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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الطريق إلى البرلمان

دفاع النواب تهنئ السيسي بانتصارات أكتوبر: غيرت النظريات العسكرية

اللواء إبراهيم المصري
اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي

هنأ اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب،  الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع والإنتاج الحربي والقوات المسلحة، وجميع ضباط وجنود الجيش المصري بمناسبة ذكري انتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكداً بأنها حرب غيرت النظريات العسكرية، ووضعت أسس جديدة للحروب وقضت علي مقولة الجيش الذي لا يقهر.

وأضاف وكيل دفاع النواب بأن كلمة الرئيس السيسي خلال كلمته على هامش حفل تخرج الدفعات العسكرية الجديدة، وضحت للقاصي والداني، الرؤية الثاقبة للقيادة المصرية بأن الحل الوحيد لإنهاء الصراع ووقف نزيف الدماء هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وبين إبراهيم المصري بأن الجيش المصري أصبح رقماً صعباً وكبيرا في المعادلة الإقليمية، وركن حصين للاستقرار في المنطقة بفضل جاهزيته وقدراته الجبارة من 73 إلى اليوم أجيال تسلم الراية للأجيال التي تليها.

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