كمونة: فضلت الانتقال لنادي الزمالك لهذا السبب!

أكد محمد كمونة، نجم الزمالك السابق، فضل الانضمام لصفوف القلعة البيضاء رغم تلقيه عروض عديدة من أندية الدوري المصري حينذاك.

وقال كمونة في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع النجم محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "وصلتني عروض كثيرة أثناء لعبي لنادي المنصورة ولكن انتمائي للزمالك كان السبب في تفضيلي الانتقال إلى القلعة البيضاء".

وأضاف: "تواجدي في منتخب مصر مع الهولندي رود كرول سهل انتقالي لنادي الزمالك فكان يثق في إمكانياتي".

وكان الزمالك قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره الأهلي في نهائي السوبر الإفريقي، حيث توج باللقب الخامس في تاريخه، وذلك بعد انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليفوز الفارس الأبيض بركلات الترجيح.