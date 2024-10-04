الجمعة 04 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الطريق إلى البرلمان

تفاؤل كبير في الأوساط السياحية

الدابي: افتتاح رأس الحكمة انطلاق للاقتصاد الوطني وعوائد بـ 25 مليار دولار

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد النائب محمد سعيد الدابي، عضو لجنة السياحة والثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، بأن تدشين وإطلاق مشروع رأس الحكمة التنموي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة، نقطة انطلاق كبيرة للاقتصاد الوطني وان المشروع التنموي الضخم سيحقق عوائد اقتصادية تصل إلي 25 مليار دولار عوائد سنوية لمصر .

واضاف عضو سياحة الشيوخ في تصريحات للمحررين البرلمانيين، بأن الدولة المصرية حققت نجاحات وسددت هدف كبير وعظيم، بجذب مثل هذا الاستثمارات الضخمه مما سيعود علي السياحة المصرية ، بمزيد من التطوير ويجعل مصر قبلة العالم في السياحه بعد سنوات معدودة .

وأشار الدابي إلى هناك تفاؤل كبير في الأوساط السياحية بعد افتتاح هذا المشروع العملاق والذي يصل الاستثمار التراكمي فيه الي 110 مليار دولار ، مما يساهم في القضاء علي البطالة ، ووصول مصر الي معدلات كبيرة في الانشغالات الفندقيه التي نطمح بها في قطاع السياحة.

مواد متعلقة

برلمانية الوفد تهنئ السيسي بانتصارات أكتوبر: حققت الردع ورسخت للسلام

محمد البدري: كلمة السيسي في حفل تخرج طلاب الأكاديمية العسكرية أثلجت قلوب الشعب المصري

دفاع النواب تهنئ السيسي بانتصارات أكتوبر: غيرت النظريات العسكرية

برلماني: روح أكتوبر تتجدد.. ومصر تبني جمهوريتها الجديدة بعزيمة الانتصار

زراعة الشيوخ: البحث العلمي والتصنيع الزراعي من أبرز الملفات بأجندة اللجنة

حسام الخولي رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالشيوخ

وكيل الشيوخ يُهنئ السيسي ووزير الدفاع بذكرى انتصارات أكتوبر

ننشر نتائج انتخابات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ
الجريدة الورقية