الدابي: افتتاح رأس الحكمة انطلاق للاقتصاد الوطني وعوائد بـ 25 مليار دولار

تفاؤل كبير في الأوساط السياحية

أكد النائب محمد سعيد الدابي، عضو لجنة السياحة والثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، بأن تدشين وإطلاق مشروع رأس الحكمة التنموي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة، نقطة انطلاق كبيرة للاقتصاد الوطني وان المشروع التنموي الضخم سيحقق عوائد اقتصادية تصل إلي 25 مليار دولار عوائد سنوية لمصر .

واضاف عضو سياحة الشيوخ في تصريحات للمحررين البرلمانيين، بأن الدولة المصرية حققت نجاحات وسددت هدف كبير وعظيم، بجذب مثل هذا الاستثمارات الضخمه مما سيعود علي السياحة المصرية ، بمزيد من التطوير ويجعل مصر قبلة العالم في السياحه بعد سنوات معدودة .

وأشار الدابي إلى هناك تفاؤل كبير في الأوساط السياحية بعد افتتاح هذا المشروع العملاق والذي يصل الاستثمار التراكمي فيه الي 110 مليار دولار ، مما يساهم في القضاء علي البطالة ، ووصول مصر الي معدلات كبيرة في الانشغالات الفندقيه التي نطمح بها في قطاع السياحة.