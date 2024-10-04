الجمعة 04 أكتوبر 2024
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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مؤرخ فني: الإذاعة المصرية سجلت 35 أغنية عن حرب أكتوبر خلال 20 يوما

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قال الناقد والمؤرخ الفني أشرف غريب، إنّ أغنية "وأنا على الربابة بغنى" ثالث أغنية أذيعت عن حرب أكتوبر وثاني أغنية جرى تسجيلها، موضحًا: "في العاشر من أكتوبر بدأ تسجيل الأغاني الوطنية لحرب أكتوبر، وذلك حتى نهاية الشهر، إذ سجلت الإذاعة المصرية 35 أغنية وطنية".

وأضاف "غريب"، في لقاء مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "الإذاعة المصرية سجلت 35 أغنية وطنية عن حرب أكتوبر حتى نهاية شهر أكتوبر 1973، وهو ما يعني أنه كانت هناك خلية نحل كبيرة تعمل في الإذاعة المصرية".

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وتابع الناقد والمؤرخ الفني: "شارك المطربون والموسيقيون والشعراء في الأغاني الوطني، وافترشوا سلالم مبنى الإذاعة، وخرجوا بأغانٍ تليق بمصر، ونغمة الأغاني لم يكن بها التون الزاعق الخاص بحرب 1967، وهذه مسألة مهمة جدا تدل على وعي المطرب والملحن والمؤلف، فنحن نتحدث عن حالة انتصار ونشوة مبهجة دون إفراط في الحماس".

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