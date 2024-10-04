بالعند في "الذباب الإلكتروني".. بسمة وهبة: هعمل فقرة اسمها "التطبيل" لأشكر جمال بلدي

أكدت الإعلامية بسمة وهبة، دعمها للدولة المصرية والقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "لما تشكر في حاجة ولما تقول على حاجة حلوة وكويسة بقى بيطلع لك قرود من تحت الأرض والذباب".

وأضافت "وهبة"، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "نتحدث عن إحدى آفات السوشيال ميديا، فهناك تربص وتحفز وتنمر ورغبة في الهجوم على الناس دون الحصول على المعنى الرائع والإيجابي في الأشياء".

وتابعت: "بمناسبة الحديث عن حرب أكتوبر، لو قلت اليوم يا حبيبتي يا مصر ماذا سيفعلون بي؟ نحن كإعلاميون تعودنا على أننا مستهدفون ويخرج علينا لجان ولا نحصل منهم إلا على الكلام السيء، وعندما نقابل الناس في الشارع، فإننا نرى الحب الحقيقي، وبالتالي، فإنّ ما نتعرض له على السوشيال ميديا سببه اللجان الإلكترونية".

وواصلت: "أقول للمشاهدين والشعب المصري، عبروا عن حبكم لبلدكم وسعادتكم وامتنانكم لأي شخص في الدنيا .. اكتبوا وعبروا عن أنفسكم وحبكم لبلدكم، من يمكنه كتابة الشعر في مصر فليكتب، ومن يمتلك صوتا جميله يمكنه عمل أغنية، لا تخشوا فزاعة التطبيل، ما يقولوا علينا بنطبل المهم نيتنا إيه، والمهم مدى صدقنا، وبالعند في الذباب الإلكتروني هعمل فقرة التطبيل وهشكر في كل حاجة حلوة في بلدي".

