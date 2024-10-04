ماشي غلط.. مجدي عبدالغني يعلق على تراجع مستوى كهربا مع الأهلي (فيديو)

أكد مجدي عبدالغني نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، أنه لم يهاجم اللاعب محمود كهربا، نجم فريق الأهلي كما يتردد.

\وأضاف مجدي عبدالغني، أثناء لقاء مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن تألق اللاعب محمود عبد المنعم كهرباء مع النادي الأهلي شيء طبيعي، لأن هذا عمله المطلوب منه وهو يتقاضى راتب عن هذا الأمر.

ماشي غلط

وتابع مجدي عبدالغني نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، أن الفترة الحالية تشهد تراجعا لمستوى كهربا، وهذا الأمر واضح بقوة من خلال عدم مشاركته بشكل أساسي مع النادي الأهلي ويجلس دكه، لافتا إلى أن «تراجع المستوى يعني إنه ماشي غلط».

رد مجدي عبدالغني نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، على أزمته الأخيرة بشأن قيامه بعمل سحر ضد اللاعب الدولي السابق مؤمن زكريا، قائلاً: «الكلام مش راكب، وناس كانت بتظيط، والموضوع من أساسه مالوش أساس من الصحة».

وأضاف مجدي عبدالغني، أثناء لقاء مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج «كلام الناس»، المذاع عبر قناة «MBC مصر»، مساء اليوم الجمعة: «كل ما يدار حول هذا الأمر غير صحيح، والكلام مش راكب وباين من الأول إن كل ما يتردد بشأن وجود عمل في مقبرة والدي ضد اللاعب مؤمن زكريا fake».

وتابع : «آخر مرة ذهبت فيها للمقابر كانت في وقت وفاة أختي، ومؤمن زكريا جاب شيخ وفك العمل وبيقولوا هيتم حل المشكلة بعد 10 أيام، وحارس المقبرة هو السبب في الموضوع كله، وطلب من مؤمن زكريا فلوس بعد كده».

واختتم مجدي عبدالغني حديثه قائلاً: «الله- عز وجل- يدافع عن الذين آمنوا، والموضوع كله كذب في كذب».