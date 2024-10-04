تناول الكثير من الطعام.. عادات تثير حرقة المعدة

صرح دكتور في العلوم الطبية فلاديمير بوبوف، عن العادات التي تثير حرقة المعدة والتي تحدث بسبب تناول الكثير من الطعام باستمرار.

قال الدكتور بوبوف في مقابلة مع وكالة ريا نوفوستي أن النظام الغذائي للناس يؤثر بشكل كبير على مدى تعرضهم لحرقة المعدة، ولكنه يعتبر أيضًا الخط الأول للوقاية والعلاج وفي حديثه عن مسببات حرقة المعدة، أوضح أنها تشمل الأطعمة الغنية بالدهون والملح أو البهارات والحمضيات والخضروات والفواكه الحامضة أو الحارة والقهوة السوداء والمشروبات الغازية والكحولية والشوكولاتة والحلويات والأطباق المطبوخة.

وأضاف بوبوف أن حرقة المعدة أصبحت مشكلة شائعة للأشخاص المعرضين للإفراط في تناول الطعام وغيره من عادات تذوق الطعام غير الصحية.

وتلعب عادات الأكل دورًا مهمًا في التسبب في حرقة المعدة وعلى سبيل المثال، لا ينصح بشرب الماء أو الشاي أو القهوة مباشرة بعد الأكل، ويجب أن تكون الوجبة الأخيرة في اليوم قبل ساعتين إلى ثلاث ساعات من موعد النوم، فأنت بحاجة إلى تناول الطعام ببطء، ومضغ طعامك جيدً.

وظهور حرقة المعدة يتأثر بالتدخين الذي ينشط إنتاج حمض الهيدروكلوريك في المعدة ويزيد من حموضة عصير المعدة.

وتساعد الأطعمة القلوية على تحييد هذا الحمض، وسمى القرنبيط والبطيخ والموز والمكسرات من بين الأطعمة التي تخفف حرقة المعدة، وذكر بوبوف أن الألياف يجب أن تكون موجودة في النظام الغذائي.

وإن استهلاكه بشكل كافٍ يوفر شعوراً طويل الأمد بالشبع، مما يتجنب الإفراط في تناول الطعام، مما يساهم في حرقة المعدة.