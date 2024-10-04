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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

شباب المقاولون العرب يهزم القناة

المقاولون 2005
المقاولون 2005

انتصر فريق شباب المقاولون العرب مواليد 2005 على نظيره نادي القناة بثلاثية مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة دوري الجمهورية للموسم الرياضي 2025/2024 .

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المقاولون 2009 يفوز على سيراميكا في بطولة الجمهورية

أحرز ثلاثية المقاولون ياسين ياسر وعاطف باشا وكريم على يونس.

تشكيل الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب لمواليد 2005 :

يقود الفريق المدير الفني الكابتن محمد عبد العزيز زيزو، ويعاونه المدرب كابتن سعد عبد الباقي و مدرب حراس المرمى الكابتن تونسي أبو الليل ومخطط أحمال التدريب دكتور نادر نشأت و إداري الفريق الكابتن هاني عدلي و أخصائي إصابات الملاعب الكابتن أحمد السيد.

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شباب المقاولون العرب يهزم القناة

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