المقاولون 2009 يفوز على سيراميكا في بطولة الجمهورية

نجح فريق المقاولون العرب مواليد 2009 في الفوز على فريق سيراميكا بنتيجة 1_ 0 في المباراة التي أقيمت على ملاعب المقاولون العرب ، أحرز هدف المباراة مازن وائل ، ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري بطولة الجمهورية للموسم الرياضي 2025/2024 ٠

يقود الفريق المدير الفني الكابتن أحمد سيد ويعاونه مدرب الفريق الكابتن محمد فوزي ومدرب حراس المرمى الكابتن بلال ثابت والكابتن كريم مجدي مخطط الأحمال والكابتن سعيد صابر إداري الفريق والكابتن أحمد هاني أخصائي إصابات الملاعب ٠