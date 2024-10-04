الجمعة 04 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

سنتكوم: نفذنا ضربات على 15 هدفا للحوثيين في اليمن اليوم الجمعة

الرئيس الامريكي
الرئيس الامريكي

صرحت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في بيان لها اليوم الجمعة تنفيذ ضربات على 15 هدفا لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن.

 

وقالت في البيان: "قامت قوات القيادة المركزية الأمريكية بشن ضربات على 15 هدفا حوثيا في مناطق خاضعة لسيطرتهم حوالي الساعة الخامسة مساء بتوقيت صنعاء".

 

وأضافت القيادة أن الأهداف شملت القدرات العسكرية الهجومية للحوثيين.

 

وأفادت بأنه يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للسفن الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية.

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