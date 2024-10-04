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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

إنبي يخوض مواجهة ودية أمام بايونيرز استعدادًا للموسم الجديد

إنبي
إنبي

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي مباراة ودية أمام فريق بايونيرز على ملعب بتروسبورت الرياضي بالتجمع الخامس، ضمن استعداداته القوية للموسم الجديد.
 

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تأتي هذه المباراة في إطار رؤية مجلس إدارة نادي إنبي، بقيادة الأستاذ أيمن الشريعي، لتطوير المواهب الصاعدة واستكشاف القدرات المتميزة داخل صفوف فريق بايونيرز، مع إتاحة الفرصة للجهاز الفني بقيادة كابتن سيد ياسين لمتابعة العناصر المميزة تمهيداً لضمهم إلى الفريق الأول في المستقبل أو الاستفادة منهم عبر تسويقهم أو إعارتهم إلى الأندية الأخرى.
وقد تابع رئيس النادي، الأستاذ أيمن الشريعي، المباراة الودية باهتمام كبير، كجزء من سلسلة المتابعات المستمرة التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات الرياضية بالنادي، مما يعكس التزام مجلس الإدارة بتطوير الفريق على كل الأصعدة.
يُذكر أن مجلس إدارة نادي إنبي أبرم اتفاقية رعاية مع نادي بايونيرز في أغسطس من العام الماضي 2023، بهدف الحفاظ على المواهب الشابة والواعدة بقطاع الناشئين، وتزويدهم بالفرص المناسبة للمشاركة في البطولات المختلفة لاكتساب الخبرات اللازمة ورفع مستوى أدائهم، تمهيداً لضمهم مستقبلاً للفريق الأول بنادي إنبي أو تسويقهم بصورة مثمرة واحترافية.

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