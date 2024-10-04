كلام فى الهوا

الجمعة 04/أكتوبر/2024 - 09:41 م 10/4/2024 9:41:27 PM

يقولون لنا «الصدق منجى» لكننا فى الحياة نكتشف أن الإنسان يكذب فى كثير من الأحيان حتى لا يجرح مشاعر الآخرين، وفى أحيان أخرى على سبيل المجاملة، وقليلون من يرون أن الصدق أسمى شىء فى الوجود، والكثيرين لا يميزون بين الكذب والصدق «كله على ما يرام» وهم فى الحقيقة ليسوا كذلك، حتى أصبح الكذب شيئًا مقبولًا لدينا جميعاً فى حياتنا اليومية، نمارسه دون أن نشعر بأننا نكذب، فإذا شاهدنا شخص أمامنا نقول له ما أجمل ما تلبس من ثياب، والحقيقة أن ملابسه فى غاية السوء. وانتشر الكذب وأصبح شائعاً، وأغلبنا لا يميز بينه وبين الصدق، لأن الناس يرون أن الكذب سهل فى كل شىء، سهل فى الحصول على النفوذ والترقيات والعلاوات، فإن قلت لمديرك رأيك الحقيقى فى أبسط الأشياء فى العمل، ربما تتعرض للفصل أو على أقل تقدير منع المكافآت التى تصرف لزملائك. لذلك أعتقد البعض أنه أسهل الطرق للحصول على المال دون تعب أو عمل، هذا ما يسمى قانوناً «النصب» وما هو إلا كذب. فهذا الكذب يحمى بها الشخص نفسه من البطش والظلم، ولا تبرر لنفسك أنك تتجمل أو حتى تظهر بمظهر الواعى لمجتمعه، فأنت فى كل الأحوال كاذب.

لم نقصد أحداً!!