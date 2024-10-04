رسالة عشق من صائد الدبابات بحرب أكتوبر لمصر: أتمنى العودة لميدان القتال

وجه محمد المصري، الملقب بصائد الدبابات في حرب أكتوبر العظيم، رسالة خاصة إلى المواطنين بمناسبة الذكرى الـ51 لنصر أكتوبر العظيم، قائلا: اطمئنوا على مصر.

وأضاف محمد المصري، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، حرب أكتوبر نموذج فريد للتخطيط العسكري والإصرار والعزيمة وحب الوطن والعمل في القوات المسلحة، لافتا إلى أن الجيش المصري حريص على بناء الوطن بأحدث الطرق.

تابع صائد الدبابات، رغم حالتي المرضية أنا مستعد لتقديم روحي والعودة إلى ميدان القتال فداء لبلدي، وتدميري لـ 28 دبابة خلال حرب أكتوبر شيء بسيط جدا، وكنت نموذجا للجندي المصري الذي يقدم روحه على كفه لبلده.

وأكد أن حرب أكتوبر نموذج فريد للتخطيط العسكري والإصرار والعزيمة وحب الوطن والعمل في القوات المسلحة، لافتا إلى أن الجيش المصري حريص على بناء الوطن بأحدث الطرق.