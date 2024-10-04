الجمعة 04 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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عاطف خليل
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الرئيس الروسي بوتين يلتقي بقادة رابطة الدول المستقلة في عيد ميلاده

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية للصحفيين اليوم، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيجتمع مع قادة رابطة الدول المستقلة في يوم عيد ميلاده في 7 أكتوبر.

 

وأشار دميتري بيسكوف إلى أن الرئيس بوتين سيعقد في ذلك اليوم عدة اجتماعات عمل.

 

وأضاف ممثل الكرملين: "لن يتم في اليوم المذكور تنظيم أي فعاليات احتفالية متميزة بشكل خاص. سيعقد رئيس الدولة عدة اجتماعات عمل مغلقة وغير عامة في النصف الأول من المساء، وسيتم الإعلان عن ذلك لاحقا".

 

ويشار إلى أن الرئيس بوتين من مواليد 7 أكتوبر عام 1952 في مدينة لينينغراد التي تسمى حاليا – بطرسبورغ. وفي العام الماضي احتفل الرئيس بوتين بعيد ميلاده الـ71. 

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