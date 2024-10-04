عاجل.. حزب الله يُدمر قاعدتين إسرائيليتين برشقات صاروخية في الجليل والجولان السوري

حزب الله، يطلق رشقات صاروخية من جنوب لبنان باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في الجليل وهضبة الجولان السورية المحتلة.

وقال الحزب في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:20 من غروب يوم الجمعة 4-10-2024 مستعمرة حتسور بصلية صاروخية".

وفي سياق متصل، أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي في بيان أنه دمر نفقا على الحدود اللبنانية السورية وكشف هدف الغارة التي شنها عند معبر المصنع.

وأكد جيش الإحتلال الإسرائيلي أنه "في إطار هذه الغارة تم تدمير مبان عسكرية ومخازن أسلحة ومنشآت إرهابية أخرى كما تم الهجوم الليلة الماضية على بنية تحتية في معبر المصنع الحدودي بين سوريا ولبنان كانت تستخدم لنقل الوسائل القتالية إلى حزب الله".

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "سيواصل مهاجمة أي محاولة أو موقع يخص تهريب الأسلحة وغيرها من الوسائل القتالية التي من المخطط استخدامها ضد قوات جيش الدفاع والمواطنين الإسرائيليين".