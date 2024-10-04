الجمعة 04 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

القاذفة الروسية "سو-34" تقصف معقلا لقوات كييف في كورسك بقنابل "فاب-500"

مقاتلة سو-34
مقاتلة "سو-34

صرحت وزارة الدفاع الروسية، أن مقاتلة "سو-34" شنت غارة باستخدام قنبلة "فاب-500" مزودة بوحدة تخطيط وتصحيح، استهدفت القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك، مؤكدة تدمير الأهداف.

 

وقالت الوزارة في بيان: "طاقم القاذفة المقاتلة الأسرع من الصوت متعددة الوظائف سوخوي 34 التابعة للقوات الجوفضائية الروسية هاجمت أفرادا ومعقلا للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك".

https://mf.b37mrtl.ru/media/vids/2024.10/67000d104c59b729ad4d94a9.mp4

وأشارت إلى أن الضربة نُفذت على أهداف استطلاعية باستخدام القنابل الجوية "فاب-500" المزودة بوحدة التخطيط والتصحيح الشاملة.

 

وشددت وزارة الدفاع الروسية على أنه "وفقا لتقارير المخابرات، تم القضاء على أفراد ومعقل القوات المسلحة الأوكرانية".

مواد متعلقة

باكستان.. إغلاق إسلام آباد وتعليق خدمات الهاتف لمنع أنصار عمران خان من تنظيم مسيرة

الداخلية تكشف حقيقة استغاثة سيدة تعرضت للاعتداء في أسيوط

على هدى النبي.. مواطن يُخاطر بحياته لإنقاذ كلب بعد رميه في بئر 15 متر (فيديو)

1608 زيارة منزلية لكبار السن وذوي الهمم ضمن «بداية جديدة لبناء الإنسان»

الجريدة الورقية