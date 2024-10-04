القاذفة الروسية "سو-34" تقصف معقلا لقوات كييف في كورسك بقنابل "فاب-500"
صرحت وزارة الدفاع الروسية، أن مقاتلة "سو-34" شنت غارة باستخدام قنبلة "فاب-500" مزودة بوحدة تخطيط وتصحيح، استهدفت القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك، مؤكدة تدمير الأهداف.
وقالت الوزارة في بيان: "طاقم القاذفة المقاتلة الأسرع من الصوت متعددة الوظائف سوخوي 34 التابعة للقوات الجوفضائية الروسية هاجمت أفرادا ومعقلا للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك".
وأشارت إلى أن الضربة نُفذت على أهداف استطلاعية باستخدام القنابل الجوية "فاب-500" المزودة بوحدة التخطيط والتصحيح الشاملة.
وشددت وزارة الدفاع الروسية على أنه "وفقا لتقارير المخابرات، تم القضاء على أفراد ومعقل القوات المسلحة الأوكرانية".