برشلونة يضع عينه على موهبة مانشيستر يونايتد

أكدت تقارير صحفية انجليزية ان نادي برشلونة الأسباني يضع عينه خلال الفترة الحالية على نجم مانشيستر يونايتد الشاب اليخاندرو جراناتشو لضمه إلى صفوف البارسا خلال الفترة القادمة .

وكان اليخاندرو جراناتشو - ٢٠ عاما - قد ظهر بمستوى جيد الموسم الماضي حيث ساهم في ١٥ مساهمة تهديفية حيث سجل ١٠ أهداف وقدم خمسة تمريرات حاسمة وهو ما وضعه ضمن مكاسب الموسم الماضي لليونايتد الا ان المفاجأة كانت هذا الموسم حيث يعاني النجم الارجنتيني من الكثير من التجاهل من المدير الفني الهولندي ايريك تين هاج حيث لم يشارك بشكل اساسي سوى في ثلاث مباريات فقط من بين تسعة مباريات لعبها مانشيستر يونايتد في كل المسابقات هذا الموسم حتى الان .

وقالت صحيفة ذي صن الانجليزية ان مصادر اسبانية أكدت اهتمام برشلونة باليخاندرو جراناتشو مشيرة إلى ان إدارة برشلونة ترى في الاعب الأرجنتيني موهبة قادمة على الطريق وتستطيع التواجد في تشكيلة برشلونة على الرغم من الاداء الجيد لجناح برشلونة حاليا البرازيلي رافينيا .

وأضافت صحيفة ذي صن الانجليزية ان برشلونة وعلى الرغم من ظروفه المادية الصعبة الا انه لن يمانع ابدا في سداد الشرط الجزائي الموجود في تعاقد جراناتشو مع مانشيستر يونايتد والذي يبلغ ٥٠ مليون يورو لضمه في أقرب وقت فيما سيكون الاعب سعيدا للغاية في الانضمام لنادي كبير بحجم برشلونة .