هل يجب قراءة سورة الكهف كل جمعة أم يكفي سماعها ؟

أوصانا رسول الله بقراءة سورة الكهف كل جمعة في الحديث الشريف: د أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، أضاء له من النور ما بين الجمعتين"، ولكن هناك من لا يستطيع قرائتها فهل يكفي سماعها؟

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، موضحة أنه يسن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلتها، على أن يبدأ وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة من وقت غروب شمس يوم الخميس إلى غروب شمس يوم الجمعة.

وأوضحت، أنه من كان أميا لا يقرأ، واستمع إليها مبتغيا الأجر والثواب، الوارد في فضلها حصل عليه بإذن الله، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، كما نص الفقهاء، أما من كان يحسن القراءة فعليه بقرائتها ولا يكتفي الاستماع إليها، لأن الأجر ورد على القراءة وليس على الاستماع.

وتابعت لجنة الفتوى أنه لعل الحكمة من ورود الفضل في قراءة سورة الكهف كل أسبوع، كونها تعطى العديد من الدروس وتضم الكثير من العبر التي ينبغي على كل مسلم الوقوف عليها.

الأحاديث النبوية عن فضل قراءة سورة الكهف