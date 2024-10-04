هل يجب قراءة سورة الكهف كل جمعة أم يكفي سماعها ؟
أوصانا رسول الله بقراءة سورة الكهف كل جمعة في الحديث الشريف: د أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، أضاء له من النور ما بين الجمعتين"، ولكن هناك من لا يستطيع قرائتها فهل يكفي سماعها؟
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، موضحة أنه يسن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلتها، على أن يبدأ وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة من وقت غروب شمس يوم الخميس إلى غروب شمس يوم الجمعة.
وأوضحت، أنه من كان أميا لا يقرأ، واستمع إليها مبتغيا الأجر والثواب، الوارد في فضلها حصل عليه بإذن الله، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، كما نص الفقهاء، أما من كان يحسن القراءة فعليه بقرائتها ولا يكتفي الاستماع إليها، لأن الأجر ورد على القراءة وليس على الاستماع.
وتابعت لجنة الفتوى أنه لعل الحكمة من ورود الفضل في قراءة سورة الكهف كل أسبوع، كونها تعطى العديد من الدروس وتضم الكثير من العبر التي ينبغي على كل مسلم الوقوف عليها.
الأحاديث النبوية عن فضل قراءة سورة الكهف
- عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم قال: "من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف، عصم من فتنة الدجال".
- عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف، عصم من فتنة الدجال".
- عن البراء قال: قرأ رجل سورة الكهف، وفي الدار دابة، فجعلت تنفر، فنظر، فإذا ضبابة، أو سحابة قد غشيته، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اقرأ فلان، فإن السكينة نزلت للقرآن. وهذا الذي كان يقرأ هو أسيد بن حضير، كما بينه الطبراني.
- وأخرج الترمذي، وصححه، عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ ثلاث آيات من أول سورة الكهف، عصم من فتنة الدجال".
- وفي قراءة العشر الآيات من أولها، أو من آخرها أحاديث، وأخرج ابن مردويه، والضياء في المختارة، عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ الكهف يوم الجمعة، فهو معصوم إلى ثمانية أيام من كل فتنة تكون، فإن خرج الدجال، عصم منه".
- وأخرج الطبراني في الأوسط، والحاكم، وصححه، وابن مردويه، والبيهقي، والضياء، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ سورة الكهف، كانت له نورًا من مقامه إلى مكة، ومن قرأ عشر آيات من آخرها، ثم خرج الدجال، لم يضره".
- عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، أضاء له من النور ما بين الجمعتين". وأخرجه البيهقي أيضًا في السنن من هذا الوجه، ومن وجه آخر.
- عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء، يضيء له يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين".
- عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أخبركم بسورة ملأ عظمتها ما بين السماء والأرض، ولكاتبها من الأجر مثل ذلك، ومن قرأها يوم الجمعة، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وزيادة ثلاثة أيام، ومن قرأ الخمس الأواخر منها عند نومه، بعثه الله من أي الليل شاء؟ قالوا: بلى -يا رسول الله-، قال: سورة أصحاب الكهف".
- عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البيت الذي تقرأ فيه سورة الكهف، لا يدخله شيطان تلك الليلة".