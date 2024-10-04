وظائف خالية في الاتوبيس الترددي.. طريقة التقديم والشروط

يهتم الآلاف من الشباب بإعلانات وزارة النقل عن الوظائف الخالية حيث توفر الوزارة فصل عمل في العديد من قطاعتها

واليوم كشفت عن توافر فرص عمل سائقى الأوتوبيس الترددى BRT تزامناً مع تشغيل الأتوبيس الترددى، على الطريق الدائرى، فى المرحلة الأولى، والذى يتم تنفيذه ضمن أعمال التطوير بالطريق الدائرى، وضمن خطة توفير وسائل نقل حضرية.

ونقدم لكم الشروط الخاصة بالوظيفة:

- رخصة قيادة "درجة أولى" سارية لمدة سنة على الأقل.

- الإلمام بالقراءة والكتابة ويفضل من حصل على مؤهل.

- السن لا يزيد عن 40 سنة.

- حسن السير والسلوك.

- الانتهاء من أداء الخدمة العسكرية.

- اجتياز كافة الاختبارات أمام لجنة التقييم.

- اجتياز كافة الاختبارات الطبية والنفسية والعصبية وتحليل الكشف عن المواد المخدرة.

- مدة خبرة سابقة فى قيادة الأتوبيسات.

- الالتزام بالنظم واللوائح الخاصة بالعمل.

أما عن المستندات المطلوبة فهي.

- طلب التقدم للوظيفة موقع من مقدم الطلب.

- رقم الموبايل الخاص بالمتقدم.

- شهادة الميلاد.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- شهادة المؤهل أو شهادة محو الأمية.

- صورة رخصة القياد.

- الموقف من التجنيد.

- شهادة خبرة فى نفس المجال المطلوب.

طريقة التقديم للوظيفة

يقدم المتقدم للوظيفة الطلب لقطاع "الموارد البشرية والشئون الإدارية بالشركة القابضة للنقل البري والبحري" على العنوان التالي (19 ش المعهد الاشتراكي - روكسي - مصر الجديدة) أو على البريد الإلكتروني "[email protected]".

كما يتم الاتصال تليفونيا بمقدمي الطلبات لإعلامه بموعد الحضور لاختبارات لجنة التقييم.

