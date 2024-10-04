لبنان: 3 مستشفيات فى الجنوب تعلق خدماتها بسبب غارات الاحتلال

علقت 3 مستشفيات في الجنوب اللبناني خدماتها بسبب غارات الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل، نقلا عن وسائل إعلام لبنانية.

غارة إسرائيلية قرب مستشفى يخرجه من الخدمة مؤقتًا في لبنان





وفي إطار آخر، أكد الطبيب مؤنس كلاكش، مدير مستشفى مرجعيون الحكومي في جنوب لبنان، أن غارة إسرائيلية وقعت على بُعد نحو 5 أمتار من مدخل المستشفى، مضيفاً أن الطاقم الطبي قرر إخلائه مؤقتاً، وفقاً لوكالة «رويترز».

ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، «لم يصب أحد من الطاقم الطبي، لكننا قررنا الإخلاء مؤقتاً لحين استجلاء الوضع الأمني».

من جهتها، أكدت مسؤولة في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الجمعة، أن 900 ملجأ حكومي في لبنان امتلأت معظمها، مضيفة أن عدداً كبيراً من الفارين من القصف الإسرائيلي ينامون في العراء.

المتحدثة باسم المفوضية

وقالت رولا أمين، المتحدثة باسم المفوضية، في إفادة صحافية في جنيف: «معظم الملاجئ الحكومية، وعددها 900 تقريباً في لبنان، لم تعد بها طاقة استيعابية».

يأتي ذلك وسط تصاعد حدة القصف الإسرائيلي على مناطق لبنانية مختلفة، خصوصاً في الجنوب وضاحية بيروت الجنوبية ومناطق البقاع، منذ أكثر من 10 أيام.

الاحتلال: دمرنا نفق عابر للحدود اللبنانية السورية استخدم لنقل الأسلحة لحزب الله





وعلى صعيد آخر، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلية غارة جوية أمس الخميس، على نفق أرضي عابر للحدود اللبنانية السورية، بطول حوالي 3,5 كم، مشيرا إلى أن حزب الله استخدمه لنقل الكثير من الوسائل القتالية ولتخزينها تحت الأرض.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه: أنه بتوجيه استخباري دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية أغارت أمس (الخميس) مقاتلات سلاح الجو على كان نفق تحت إشراف الوحدة 4400 التي تتولى المسؤولية عن نقل الوسائل القتالية من إيران وفروعها المختلفة إلى حزب الله في لبنان.

تدمير مبان عسكرية ومخازن أسلحة

وأشار جيش الاحتلال، إلى أنه في إطار هذه الغارة تم تدمير مبان عسكرية ومخازن أسلحة ومنشآت أخرى، كما تم الهجوم على بنية تحتية في معبر المصنع الحدودي بين سوريا ولبنان كانت تستخدم لنقل الوسائل القتالية إلى حزب الله.

ولفت إلى أنه، تم تصفية قائد الوحدة 4400 المخرب محمد جعفر قصير الذي تم القضاء عليه في وقت سابق من هذا الأسبوع.