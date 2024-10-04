الجمعة 04 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المغتربون المصريون

إيطاليا تجلي مواطنيها من لبنان.. أول رحلة تصل روما على متنها 178 إيطاليًا

أنطونيو تاياني
أنطونيو تاياني

هبطت أول رحلة طيران مستأجرة نظمتها الحكومة الإيطالية الليلة الماضية في مطار "ليوناردو دافنشي" الدولي في روما فيوميتشينو، وعلى متنها 178 مواطنًا إيطاليًا، بمبادرة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاياني، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية.

 

وقال الوزير: "لقد قمنا بدعوة جميع الإيطاليين إلى مغادرة لبنان برحلات تجارية، وعملنا على زيادة عددهم من خلال رحلات الطيران العارض"، موضحا كيف عملت الحكومة مع شركات الطيران لحل مشكلة امتلاء الرحلات الجوية.

 

وأضاف تاياني: "نواصل مراقبة وضع الإيطاليين في لبنان من خلال سفارتنا في بيروت ووحدة الأزمات”، مشددا على "أننا  مستعدون للقيام بأي مبادرة لضمان سلامة مواطنينا، لكن في الوقت الحالي نستبعد فرضية الإخلاء”.

 

وسيتم تنظيم المزيد من الرحلات الجوية في الأيام المقبلة. يمكن للمواطنين الإيطاليين الذين يجدون صعوبة في حجز مقعد على رحلة تجارية من بيروت الاتصال بالسفارة الإيطالية في بيروت (+9613489966) أو وحدة الأزمات في فارنيسينا (+390636225).

 

ويشهد لبنان عدوان إسرائيلي هو الأعنف منذ 2006، حيث اقتربت حصيلة الشهداء جراء العداون الإسرائيلي من ألفي شهيد، معظمهم من المدنيين، على عكس ما تروج له الآلة الدعائية الصهيونية بأن المستهدف هو حزب الله ومقاتليه.

 

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