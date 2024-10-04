الزراعة: جمع وتدوير ٨٤٨ ألف طن من قش الأرز في ٦ محافظات

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، عن أنه نسبة ما تم حصاده حتى الآن من المساحات المنزرعة بمحصول الأرز في ٦ محافظات، تجاوزت ٦٥٪، من المساحات المنزرعة بالحصول هذا العام، حيث تم الإنتهاء حتى الآن من جمع وتدوير أكثر من ٨٤٨ ألف طن قش الأرز، بعد حصاد هذه المساحات.

وتلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، حول موقف منظومة تجميع وتدوير قش الأرز، بمحافظات: القليوبية، البحيرة، الغربية، الشرقية، الدقهلية، وكفر الشيخ، والتي تتم بالتنسيق بين وزارات الزراعة والبيئة والتنمية المحلية، للحد نوبات تلوث الهواء، وظاهرة السحابة السوداء، والحفاظ على البيئة.

وأشار رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إلى انه في إطار جهود توعية المزارعين بأهمية تدوير قش الأرز، وفوائده في الحفاظ على البيئة وتحقيق العوائد الإقتصادية، تم تنفيذ 1409 ندوة ارشادية من بينها: 41 ندوة بمحافظة القليوبية، و 202 ندوة بمحافظة الغربية، و215 ندوة بمحافظة البحيرة، و617 ندوة بمحافظة الشرقية، و251 ندوة بمحافظة الدقهلية، فضلا عن 83 ندوة بمحافظة كفر الشيخ.

وأوضح أن تلك الندوات، لاقت نجاحا كبيرا، واهتماما كبيرا من المزارعين المستفيدين، وتحقق المرجو منها حتى الآن، حيث بلغ اجمالى ما تم كبسه حاليا من قش الأرز بعد حصاد بعض المساحات المنزرعة، أكثر من ٨٤٨ ألف طن، حيث جاءت محافظة الدقهلية في الصدارة بإحمالي كمية تزيد على ٤٢٠ ألف طن، يليها محافظة كفر الشيخ بكمية تجاوزت ٢٠٠ ألف طن، ثم محافظة البحيرة بواقع ١٢٤ ألف طن، ثم محافظة الشرقية بكمية حوالي ٨٣ ألف طن، وجاءت محافظة الغربية في المركز الخامس بكمية حوالي ١٩ ألف طن، نهاية بمحافظة القليوبية حيث بلغ إجمالي ما تم كبسه بها حوالي ٩٢٠ طن حتى الآن.

وقال عزوز أن إجمالي ما تم فرمه حوالي ٣٥٧ ألف طن، من بينها: 1540 طن بمحافظة القليوبية، و8945 طن بمحافظة الغربية، و51614 طن بمحافظة البحيرة، و39340 طن بمحافظة الشرقية، و 171550 طن بمحافظة الدقهلية، و 84486 طن بمحافظة كفر الشيخ، بينما بلغ اجمالى ما تم تشوينه حوالي ٤٤٤ ألف طن من بينها: 3040 طن بالقليوبية، 15343 طن بمحافظة الغربية، 56426 طن بمحافظة البحيرة، 111372 طن بمحافظة الشرقية، 94150 طن بمحافظة الدقهلية، و 162685 طن بمحافظة كفر الشيخ.

وأوضح رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أنه تم أيضا عمل كومات أسمدة عضوية ناتجة عن إعادة تدوير قش الأرز، بلغت حتى الآن أكثر من ٤٠٠٠ طن.

وأكد عزوز، استمرار وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارتي البيئة والتنمية المحلية، في جهود المتابعة الميدانية المستمرة، من خلال مهندسي الادارة المركزية للإرشاد الزراعي، والمرور علي مراكز التجميع والمراكز الارشادية وحقول الأرز بمحافظات منظومة جمع وتدوير قش الأرز ومتابعة عمليات الحصاد، وعقد الندوات الإرشادية لتوعية المزارعين بعدم حرقه، والاتجاه إلى تجميعه، وإعادة تدويره، لتحقيق عائد إقتصادي إضافي مناسب، يساهم في زيادة دخولهم، والتأكيد على أن ذلك يعد واجبا وطنيا للحفاظ على البيئة، والحد من تلوث الهواء، الأمر الذي يعد له فوائد صحية وبيئية واقتصادية هامة.

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