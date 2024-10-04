جوجل توسع خدمة Gemini Live لتشمل أكثر من 40 لغة

Gemini Live، روبوت الدردشة الذكي من Google الذي يمكنك التحدث إليه كإنسان، على وشك دعم المزيد من اللغات. وتطرح الشركة الدعم للمساعد الافتراضي المولد للذكاء الاصطناعي بأكثر من 40 لغة في الأسابيع المقبلة.

Gemini Live هو نهج Google في "المحادثات الطبيعية الحرة" في عصر الذكاء الاصطناعي المولد الجديد هذا. يمكنك استخدامه لأشياء مثل العصف الذهني للأحداث، أو التعمق في التعلم أو التدرب على أسئلة مقابلة العمل (وتلقي ملاحظات في الوقت الفعلي). على الرغم من أن Google تصفه بأنه مثل التحدث مع صديق، إلا أنني لست متأكدًا من عدد الأشخاص الذين سيفعلون كل ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، ستتيح لك الأداة الدردشة بلغتين على نفس الجهاز، كما أن التوسع الإضافي للغات المدعومة قيد العمل. سيعمل دعم اللغات المتعددة أيضًا مع تكاملات Gemini لتطبيقات وخدمات Google الأخرى، مثل تقويم Google والمهام وKeep والأدوات المساعدة.

يمكنك تعيين اللغة (اللغات) المفضلة لديك في تطبيق Android. في تطبيق Google، انتقل إلى الإعدادات > مساعد Google > اللغات، واختر تفضيلك الأول. إذا كنت تريد تفضيلاً ثانيًا، فهناك خيار أسفله "إضافة لغة".

ستحتاج إلى هاتف يعمل بنظام Android لاستخدامه. لم تعلن Google بعد عن أي خطط لإحضار Gemini Live إلى iPhone. على الأقل في الوقت الحالي، يبدو أن الشركة تفضل استخدامه لجذب الأشخاص إلى منصتها المحمولة.