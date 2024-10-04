الزمالك يقدم عرضاً جديداً لتجديد عقد زيزو

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تقديم عرض مالى جديد للاعب الفريق أحمد سيد زيزو يتضمن توقيعه على ثلاثة مواسم يحصل في الأول على ٧٠ مليون جنيه تزيد عشرة ملايين فى الموسم الثانى علي أن يتم التفكير فى بيعه والاستفاده منه ماديا فى الموسم الثالث لتحقيق رغبته فى الاحتراف ويرعى هذا الإتفاق ممدوح عباس الرئيس الأسبق والذى سيساهم بجزء كبير من مبلغ التعاقد.

على صعيد أخر ينتظم غدا السبت أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق فى التدريبات الجماعيه بعد إنهاء أزمته باالتصالح مع أسرة المرحوم أحمد سيد الشوبكى وقبول عزائه فى حضور محاميه أشرف عبد العزيز..

وعلمت الوفد أن فتوح سيكون خارج قائمة الزمالك في بطولة السوبر المصري نظرا لارتباطه بحضور جلسة محكمة مرسى مطروح فى ذات القضيه يوم ٢٢ أكتوبر الجاري.

على جانب آخر شارك الثنائي الأفريقي سيدى نداى و جيفرسون كوستا مع فريق ٢٠٠٥ أمام سيراميكا كليوباترا ضمن الجوله الثالثه لبطولة الجمهوريه وظهر الثنائي بمستوي جيد فى إطار تجهيز اللاعبين للمشاركه فى تدريبات الفريق الأول.

غداً.. الزمالك يستأنف تدريباته إستعداداً للسوبر المصري

ومن المقرر أن يستأنف فريق الزمالك تدريباته غدا السبت استعداداً للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي .