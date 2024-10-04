بالمقادير والتفاصيل.. الأوزي بالدجاج المشوي بطريقة سهلة

تعد الأوزي من أشهر الأكلات الشعبية والتقليدية على السفرة العربية المفضله لدى الكبار والصغار لمذاقها الشهي.

ويسهل تحضير طبق الأوزي بالدجاج المشوي بخطوات سهلة وسريعة المناسبة للعزومات والتجمعات العائلية.

واليوم نقدم لكٍ الأوزي بالدجاج المشوي بخطوات سهلة وبسيطة تسهل عليكي تحضيرها على مائدة الغداء.

مقادير الأوزي بالدجاج المشوي:

- الدجاج : دجاجة (متوسطة الحجم)

- الأرز الأمريكي : 2 كوب

- بهارات : حسب الحاجة (صحيحة / لسلق الدجاج)

- ورق غار : 2 ورقة (لسلق الدجاج)

- ملح : رشّة (لسلق الدجاج)

- البصل : 1 حبة (مقطع شرائح)

- الزيت : حسب الحاجة

- هيل : ملعقة صغيرة

- الثوم : ملعقة صغيرة

- زبادي : نصف كوب (لدهن الدجاج)

- لحم مفروم : 100 جراماً

- بازيلاء وجزر : عبوة (الجزر مقطع مكعبات صغيرة ومطبوخ مع البازيلاء والذرة)

طريقة التحضير

اغسلي الأرز ثم صفيه.

اغسلي الدجاج جيداً.

في قدر على النار اسلقي الدجاج مع البهارات وورق الغار والملح حتى ينضج، ثم صفيه من المرق مع الاحتفاظ بالمرق جانباً.

قطعي البصل إلى شرائح، وفي قدر على النار، سخني الزيت واقلي البصل مع ملعقة الهيل والثوم ثم أضيفي الأرز وقلبي.

صُبي المرق على الأرز، واتركيه على نار متوسطة حتى يبدأ بالغليان، ثم خففي حرارة النار وغطي القدر حتى تمام نضج الأرز.

ادهني الدجاج بالزبادي ثم لفيه بورق الأولمنيوم واشويه بالفرن.

في مقلاة قلبي اللحم المفروم حتى يبدأ لونه يتحول للون البني، ثم أضيفي البازيلاء والجزر والذرة، مع التقليب حتى تمام النضج.

للتقديم: اسكبي الأرز في طبق واسع ومفرود، ووزعي فوقه اللحم المفروم والبازيلاء والجزر والذرة، وضعي قطع الدجاج المشوية على الوجه.

قدمي الأوزي ساخناً.