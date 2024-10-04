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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

سلة الأهلي يستعد للموسم الجديد بمعسكر في الكويت

فريق الأهلي للسلة
فريق الأهلي للسلة

يبدأ الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي إستعداداته لخوض منافسات الموسم المقبل بمعسكر مغلق في دولة الكويت خلال الفترة المقبلة.

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ويسعى الأهلي بقيادة مديره الفني الإسباني أوجستي جولبي لتجهيز الفريق قبل إنطلاق منافسات دوري المرتبط بنهاية شهر أكتوبر الحالي حيث يسعى المارد الاحمر لإستعادة نغمة الإنتصارات في الموسم المقبل.

ويخوض فريق الأهلي لكرة السلة ثلاثة مباريات ودية في معسكر الكويت لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً وزيادة الإنسجام بين الصفقات الجديدة المنضمة للفريق.

وتعاقد الأهلي مع عدد من الصفقات المميزة خلال الصيف الحالي مثل رامي إبراهيم ويوسف الغايش المنضماتن من فريق سبورتنج إضافة للمحترف الأمريكي جون روبيرسون وصانع ألعاب طلائع الجيش إبراهيم هشام.

وكان الاهلي قد خرج الموسم الماضي دون تحقيق أي بطولة بعد خسارته لنهائي دوري سوبر السلة ونهائي الكأس أمام الإتحاد السكندري.

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