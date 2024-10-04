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الجمعة 04 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الأهلي يكرر إستفساره عن عقوبات لجنة الإنضباط

مباراة الأهلي وبيراميدز
مباراة الأهلي وبيراميدز

استفسرت إدارة الأهلي مجدداً عن القرارات الخاصة بلجنة الانضباط في واقعة مباراة بيراميدز التي أقيمت في شهر يوليو الماضي ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

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وطالبت إدارة الأهلي اتحاد الكرة بسرعة حسم هذه القرارات لتوفير الأجواء العادلة في بداية الموسم الجديد على كل الأندية.

وبدأت اللجنة الخاصة بإدارة مباراة العين الإماراتي بقيادة خالد مرتجي القائم بأعمال نائب رئيس النادي الترتيب لبعض الإجراءات الإدارية وعلى رأسها موعد طرح التذاكر وآلية الطرح فيما يتعلق بالأشقاء في الإمارات و التذاكر المخصصة لهم والترتيب لاستقبال بعثة العين قبل لقاء الفريقين يوم 29 أكتوبر الجاري في الدور الثاني ببطولة كأس انتركونتيننتال.

الأهلي يؤجل مناقشة ملف تجديد العقود

على جانب آخر استقر الأهلي على تأجيل فتح ملفات تجديد عقود لاعبيه إلى شهر يناير المقبل بسبب توالي المباريات في الفترة القادمة بعد مناقشة الأمر في الاجتماع قبل الماضي للجنة التخطيط.

وتنتهي عقود بعض اللاعبين في الأهلي بنهاية الموسم الحالي على رأسهم محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وبيرسي تاو وعمرو السولية وهو ما دفع لجنة التخطيط لفتح الملف مع الخطيب ثم الاستقرار على تأجيله إلى شهر يناير المقبل بسبب توالي البطولات.

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