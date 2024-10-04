الشباب والرياضة: انتهاء تدريب 600 متدرب على المهارات الشخصية والنفسية والقيادية

ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال مكتب "فن إدارة الحياة" سلسلة من المحاضرات التدريبية التي استهدفت أكثر من 600 متدرب.

أشرف صبحي: التدريبات تدعم بناء قدرات الأفراد الذاتية وتطوير حياتهم الشخصية والاجتماعية

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن هذه التدريبات تأتي ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة لدعم الأفراد في بناء قدراتهم الذاتية وتطوير حياتهم الشخصية والاجتماعية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتقدم على المستوى الفردي والمجتمعي.

شملت المحاضرات العديد من المحاور الهامة، التي تهدف إلى تقديم المعرفة والتوجيه اللازمين لتحقيق التوازن الشخصي والنفسي للمشاركين.

أبرز المحاور:

1. **العقل الباطن**: ركزت المحاضرات على فهم الذات وفن التعامل مع العقل والنفس، وكيفية تجنب الأخطاء التي تؤثر سلباً على الفرد.

2. **إدارة الأفكار**: تناولت الفرق بين التفكير الواعي واللاواعي، وكيفية التخلص من التشوهات المعرفية وأخطاء التفكير.

3. **الذكاء العاطفي**: شملت المحاضرات العلاقة بين المشاعر والأفكار والسلوك، وأهمية إدارة المشاعر والسلوك لتحقيق التوازن الوجداني.

4. **تطوير الذات**: تطرقت المحاضرات إلى أهمية تحمل المسؤولية، وتخطي أخطاء الماضي والتعافي منها، بالإضافة إلى إدارة الأفكار السلبية.

5. **يلا نربي بوعي**: تناولت تأثير أساليب التربية على الأبناء والعلاقة بين التربية والمعتقدات في حياة الأفراد.

6. **حب الذات**: ركزت على أهمية حب الذات وتقدير الفرد لنفسه واحترامه لأخطائه ونجاحاته.

7. **الاحتياجات النفسية**: ناقشت كيفية إشباع احتياجات الفرد النفسية بطرق صحية تدعم الاستقرار النفسي والإنتاجية.

8. **العلاقات الأسرية**: تناولت المحاضرات طرق تعزيز العلاقات الأسرية، وكيفية التعامل مع مشكلات الأبناء.

9. **الحدود**: شملت المحاضرات كيفية وضع حدود صحية في العلاقات وتحقيق المكاسب من خلالها.

10. **الروحانيات**: ركزت على أهمية الامتنان للمواقف السابقة، وطرق التعافي من الماضي.

11. **الأنا وأنا عليا**: تطرقت إلى الفرق بين الأنا والأنا العليا وكيفية الوصول إلى التوازن بينهما.

12. **التعلق**: ناقشت المحاضرات الفرق بين التعلق الصحي والتعلق المفرط.

13. **أتعلم تفكر**: تناولت أهمية التفكير وأدواته.

14. **محطات العلاقات**: ركزت على مفهوم العلاقة الصحية وأسباب نجاحها أو فشلها.

15. **أهم مكونات الشخص**: ناقشت المحاضرات كيفية بناء الشخصية من خلال المعتقدات والقيم والمهارات.