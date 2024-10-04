وزير الرياضة يبحث ترشيد الإنفاق وتعظيم موارد الوزارة وحوكمة منظومة العمل

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا مع الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالوزارة، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات الحيوية المتعلقة بترشيد الإنفاق العام وآليات تنفيذه.

وقد تم التركيز خلال الاجتماع على سبل تعظيم موارد الوزارة بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للقطاع الرياضي.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة خلال الاجتماع على أن ترشيد الإنفاق العام يعد أولوية قصوى للوزارة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب تبني سياسات مالية رشيدة تعتمد على تخطيط دقيق وتحقيق التوازن بين النفقات والإيرادات. وأوضح الوزير أن تعزيز الموارد يتطلب التفكير في حلول مبتكرة وتنويع مصادر الدخل من خلال الشراكات مع القطاع الخاص والاستفادة من الأصول والموارد المتاحة.

كما شدد وزير الرياضة على أهمية حوكمة منظومة العمل، مشيرًا إلى أن استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي في إدارة العمليات والإجراءات يعزز من مستوى الكفاءة والشفافية، ويسهم في تقليل الفاقد من الموارد وزيادة الإنتاجية. ولفت إلى أن الوزارة ستواصل جهودها في تطوير البنية التحتية التكنولوجية وتدريب العاملين على استخدام الأدوات الحديثة لضمان نجاح هذه المنظومة.

وفي ختام الاجتماع، أكد وزير الرياضة على ضرورة متابعة تنفيذ هذه السياسات بشكل دوري، وتقييم النتائج لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في ترشيد الإنفاق وزيادة الموارد وتعزيز كفاءة العمل داخل الوزارة.

كما تناول الاجتماع أهمية حوكمة منظومة العمل داخل الوزارة، مع التأكيد على ضرورة زيادة استخدام المنظومة الإلكترونية لتعزيز الكفاءة والشفافية في تنفيذ المهام المختلفة. وأكد الوزير على أهمية هذه الخطوات لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الشباب والرياضة.