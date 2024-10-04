«عنب».. كوميديا راقية بعيدة عن الإسفاف

مخرج العمل: الفيلم انطلاقة لمواهب شابة حقيقية

آيتن عامر: نقدم رسالة فى إطار ساخر.. و نحذر من المخدرات

يشهد فيلم «عنب»، إقبالا من الجماهير بدور العرض السينمائية، ليختتم بذلك موسم أفلام الصيف، والتى تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى فانتازى، عن ليلة توديع العزوبية قبل حفل الزفاف، وتمر الشخصيات بعدد من الأزمات بعد تجربة مشروب يعرضهم للنسيان، وعدم قدرتهم على تذكر ما حدث فى تلك الليلة فى إطار كوميدى ساخر.

فيلم «عنب» تجربة سينمائية شبابية، من بطولة أيتن عامر، إسلام إبراهيم، نور قدرى، محمود الليثى، ليلى عز العرب، حسام حسنى، تونى ماهر، طاهر أبو ليلة، من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج أحمد نور.

التقت «الوفد» أبطال العمل، الذين تحدثوا لنا عن كواليس العمل، شخصياتهم، والصعوبات التى تعرضوا لها خلال التصوير.

البداية كانت مع بطلة الفيلم الفنانة أيتن عامر، والتى قالت: «إن العمل كوميدى من طراز فريد وكل أبطاله من الشباب»، مؤكدة أنها تثق فى نجاح الفيلم بشكل كبير، مضيفة، «بذلنا مجهودا كبيرا خلال التصوير والتحضير له، وقمنا بعمله بأحدث تقنيات المونتاج».

وأوضحت «أيتن» أن الفيلم يقدم رسالة كوميدية، حيث اعتمد العمل على كوميديا الموقف، مضيفة أن الجمهور تفاعل بالضحك والكوميديا غير المعتادة.

وعن كواليس التصوير، أكدت أنها كانت مليئة بالحب والبهجة وذلك ظهر نتيجته على الشاشة، وسيكون هذا العمل بداية انطلاقة لفنانين شباب يمتلكون موهبة غير عادية.

وقالت الفنانة ليلى عز العرب: «إن الفيلم نوعية مختلفة من الكوميديا، فهو يتميز بالقصة الجيدة وأحداثه شيقة، والمشاهد لن يشعر فيها بالملل خلال أحداثه»، مؤكدة أن كل أبطال العمل بذلوا أقصى ما لديهم من طاقة لكى ينال الفيلم إعجاب الجمهور.

عن كواليس العمل، أكدت أنها كانت ممتعة وسهلة والجميع يعمل فى حب بهدف إسعاد الجمهور، وبعد ما شاهدت النسخة الأخيرة وجدت أنه يستحق إعجاب الجمهور.

وقال المخرج أحمد نور: «إن الفيلم يقدم رسالة، خلال ساعة ونصف، من الضحك المتواصل بشكل غير ممل بالمرة ورسالته الأخرى الابتعاد عن المخدرات، والمميز بالعمل أنه ملىء بالنجوم الشباب الموهوبين وأثق أنه سيكون بداية فى طريق نجومية كل منهم، فبعد هذا العمل سيقوم كل من الصناع ببطولة فيلم».

وأوضح أن اختيار موعد نزول الفيلم فى هذا الوقت رغم الانتهاء منه منذ فترة طويل بحثا عن موعد جيد بعيدا عن الازدحام السينمائى، حيث عرضت أفلام مثل «ولاد رزق ٣»، و«اللعب مع العيال»، وأعمال أخرى بإنتاج ضخم، فإذا تم عرض الفيلم بجانبهم كان سيتعرض للظلم ولن يشاهده الجمهور بالشكل الجيد، وعرضه فى هذا الوقت رغم دخول المدارس رائع، وذلك يرجع لوجوده فى السينمات بمفرده متمنيا أن ينال إعجاب الجمهور.

وتحدثت نور قدرى، قائلة: «إن فيلم (عنب) عمل فنى متكامل الأركان يهدف إلى الكوميديا، به رسائل للشباب وهى عدم الاستهتار بالشىء والابتعاد عن الأخطاء، وذلك فى إطار كوميدى شبابى يحبه الجمهور».

وعن الكواليس، أوضحت أنها كانت أكثر من رائعة وذلك يرجع إلى أبطال العمل، فهم أصدقائى منذ سنوات طويلة وكنا نعمل معا بورشة المخرج الكبير خالد جلال، واليوم نحمل مسئولية فيلم سينمائى ونصبح أبطاله، وهذا الحلم بدأ يتحقق لنا جميعا، وأتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور بحق المجهود المبذول به.

وقال تونى ماهر: «إن الفيلم كوميدى من العيار الثقيل وهو عبارة عن مجموعة أصدقاء فى الحقيقة وفى العمل تجمعهم مواقف كوميدية كثيرة، ورسالتنا هى الضحك فقط، وهى رسالة مهمة للغاية فى ظل الظروف التى يمر بها المواطن».

وعن أسباب عرض الفيلم فى آخر الصيف، قال: «إن موعد طرح الفيلم، غير موفق بالمرة، حيث إن الدراسة بدأت منذ أيام، ولكنه أكد أنه يثق فى مضمون العمل وكل من سيدخل مرة سيقوم بدعوة أصدقائه، وكل أبطال الفيلم لهم جمهور كبير من الشباب وذلك سيدعم العمل بشكل كبير وكلنا نروج له عبر السوشيال ميديا».

وقال الفنان حسام حسنى، إن شخصيته التى يجسدها فى الفيلم هى شخصيته فى الحقيقة، ولكن فى إطار كوميدى، لافتا أن مساحته كبيره فى الفيلم وهذا أول دور تكون مساحته كبيرة فى عمل سينمائى والأحداث مليئة بكوميديا غير مسبوقة بالأخص فى الدور الذى قدمه سيكون مفاجأة للجمهور.

وأضاف «حسنى»: «أتوقع للفيلم نجاحا كبيرا فى السوق المصرية، وذلك يرجع أنه بطولة شبابية ونحن نفتقد هذا النوع من الأعمال وكل الصناع بذلوا مجهود غير طبيعى لخروج عمل فنى يحترم عقلية الجمهور ويرسم الابتسامة على وجوههم».