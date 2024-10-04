كلام فى الهوا

الجمعة 04/أكتوبر/2024 - 02:38 م 10/4/2024 2:38:15 PM

«لا تلاعب العبيط، ولا تخلى العبيط يلاعبك»، حقيقة لا جدال فيها، لأن فى لعبك مع العبيط فيه خسارة لك، حتى لو كنت دكتور، فأنت أيها الدكتور الحاصل على أعلى الدرجات العلمية من أرقى الجامعات، لست مُضطراً أن تُمثل هذا الدور، وتقول كلاماً ليس له سند علمى أو يتفق مع ما قد درست، لا لشئ إلا إرضاءً للعبيط الذى تلعب معه، لأننا نشعر وأنت تتكلم لإرضائه أنك تُقدم فاصل كوميدى ضاحك، ونشعر بأنك شخصية كرتونية تُحركها الألوان، ليموت ويحيا ويحيا ويموت، هذا لا يُصدقه إلا الأطفال قبل مرحلة الإدراك، فأنت يا رجل معك دكتوراه حقيقية ليست فخرية، فيجب عليك احترام علمك وضميرك العلمى الذى نشأت عليه، حتى لو كان كلامك على سبيل المجاملة، فكله محسوب عليك «التويتر» لا يرحم.. كله موجود، الذى لك والذى عليك، والناس لا تحترمك من أجل ثيابك أو كرافتتك، إنما من أجل كلامك، كما قال فقهاء الدين: «تكلم حتى نعرفك»، وتذكر أن لسانك حُصانك إن صنته صانك، وحقيقى ما دفعنى إلى التطرق إلى هذا الموضوع.. ملاحظاتى ومُتابعاتى لهؤلاء الذين يحملون تلك الشهادات، ويظهرون أمامنا على الشاشات ولا يتحكمون فى ألسنتهم، لإرضاء غيرهم، حتى أصبح الواحد منهم «دكتور فى العبط».

لم نقصد أحداً!!