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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

اقتصاد

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم

الدينار الكويتي
الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة 4-10-2024 استقرارا ملحوظا وفقا لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات أمام الجنيه المصري والمواقع الرسمية للبنوك المصرية.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 157.7 جنيه جنيه للشراء، 159 جنيه للبيع، بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصري.

 

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 157.8 جنيه جنيه للشراء، 158.8 جنيه للبيع.

 

 

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 157.8 جنيه جنيه للشراء، 158.8 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة 157.8 جنيه جنيه للشراء، 158.8 جنيه للبيع.

 

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدينار الكويتي عند 157.8 جنيه جنيه للشراء، 158.8 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي فى البنك العربي الأفريقي

 

وطرح البنك العربي الأفريقي سعر الدينار الكويتي بـ 155 جنيه جنيه للشراء، 161 جنيه للبيع. 

 

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