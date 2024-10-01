تموين أسيوط يحرر 362 مخالفة متنوعة

قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، إن مديرية التموين بالمحافظة تمكنت من تحرير 362 مخالفة متنوعة خلال حملات مفاجئة بالمراكز والأحياء في 4 أيام من بينها ضبط أسمدة زراعية مخصصة للجمعيات الزراعية ومحظور تداولها في الأسواق وأجولة دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز وذلك قبل بيعهم في السوق السوداء.

وذلك ضمن خطة المحافظة لضبط الأسواق ‏‎تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بإحكام الرقابة على جميع المنافذ والمحال التجارية لضبط المخالفين وحماية جمهور المستهلكين.



كان محافظ أسيوط، أصدر توجيهاته لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء وكافة الأجهزة المعنية من أجل المتابعة المستمرة للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية، مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع حفاظاً على حقوق الدولة والمواطنين.



وأوضح المحافظ، أن مديرية التموين برئاسة خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين بأسيوط وبالاشتراك مع المقدم أحمد علي رئيس مباحث التموين والرائد أحمد عبدالكريم وكيل الإدارة وبمشاركة مفتشى الإدارات الخارجية حملات مكثفة على عدد من المراكز تضمنت المرور على المخابز البلدية والسياحية والمخابز الافرنجي والمحال التجارية والأسواق والمخازن ومستودعات البوتجاز ومحطات الوقود والبدالين التموينيين وتم خلالها ضبط 362 مخالفة تموينية متنوعة منها٣٣٤ محضر فى مجال المخابز البلدية تضمنت تحرير تقرير إثبات حالة تصرف في عدد 26 شيكارة دقيق بلدي.

كما تم غلق مخبز لمدة شهرين لعدم الاحتفاظ بماكينة صرف الخبز الخاصه بالمخبز وتحرير محاضر أخرى مابين نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية وفي مجال الأسواق تم تحرير ٣ محاضر ضبط عدد ١٠٠ شيكارة اسمدة زراعية مخصصة لوزارة الزراعة وغير متداول بالأسواق ومحضر ضبط ٤٥ شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء وعدد ٩ محاضر سجائر أزيد من السعر وعدد ٢ محضر ضبط أسطوانات بوتاجاز مستخدمة في غير الغرض المخصص لها وعدد ٢ محضر نقص وزن ومحضر مزاولة منشأة بدون ترخيص وعدد ١٠محاضر عدم الإعلان عن الأسعار للمحلات والمقاهى والمطاعم والمحال التجارية.