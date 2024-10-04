"القومي للمسرح" يحيي ذكرى وفاة سلامة حجازي

أحيا المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، اليوم الجمعة، ذكرى وفاة الفنان سلامة حجازي.

ويأتي إحياء ذكراه بهدف إبراز القدوة الفنية للأجيال الحالية والقادمة، وذلك تخليدًا لذكرى وفاة الفنان سلامة حجازي، ويعد هو أحد العلامات البارزة في تشكيل ملامح الفن المصري، بما قدمه من أعمال أثرت في وجدان الشعب المصري.

حفظ القرآن وتعلم فنون الإنشاد وهو لا يزال في الحادية عشر من عمره.

تعلم بعد ذلك فنون النظم ووزن النغم على يد الشيخ خليل محرم، ألف جوقته الخاصة من الموسيقيين.

انتقل لأحياء الأفراح والليالي واشتهر.

عندما بدأت النهضة المسرحية في مصر في منتصف القرن التاسع عشر على يد كل من : "يعقوب صنوع، يوسف الخياط، مارون نقاش وزملائهم" فبدأ الشيخ سلامة بتقديم لون جديد برواية "مي وهوراس".

كانت هذه انطلاقته في التمثيل وتطوير المسرح الغنائي.

وبعد سلسله من النجاحات ضم فرقته لفرقة جورج أبيض، إلا أنهم وبرغم النجاحات انفصلا عام 1915.