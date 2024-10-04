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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

"القومي للمسرح" يحيي ذكرى وفاة سلامة حجازي

ذكرى وفاة سلامة حجازي
ذكرى وفاة سلامة حجازي

أحيا المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، اليوم الجمعة، ذكرى وفاة الفنان سلامة حجازي.

ويأتي إحياء ذكراه بهدف إبراز القدوة الفنية للأجيال الحالية والقادمة، وذلك تخليدًا لذكرى وفاة الفنان سلامة حجازي، ويعد هو أحد العلامات البارزة في تشكيل ملامح الفن المصري، بما قدمه من أعمال أثرت في وجدان الشعب المصري.

الفنان سلامة حجازي

أهم المحطات في حياة الفنان سلامة حجازي

  • حفظ القرآن وتعلم فنون الإنشاد وهو لا يزال في الحادية عشر من عمره.
  • تعلم بعد ذلك فنون النظم ووزن النغم على يد الشيخ خليل محرم، ألف جوقته الخاصة من الموسيقيين.
  • انتقل لأحياء الأفراح والليالي واشتهر.
  • عندما بدأت النهضة المسرحية في مصر في منتصف القرن التاسع عشر على يد كل من : "يعقوب صنوع، يوسف الخياط، مارون نقاش وزملائهم" فبدأ الشيخ سلامة بتقديم لون جديد برواية "مي وهوراس".
  • كانت هذه انطلاقته في التمثيل وتطوير المسرح الغنائي.
  • وبعد سلسله من النجاحات ضم فرقته لفرقة جورج أبيض، إلا أنهم وبرغم النجاحات انفصلا عام 1915.
  • استمر في عطائه على مسرح برنتانيا بجوقته إلى أن رحل عام 1917.

 

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