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الجمعة 04 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

سرايا القدس تنعى الشهيد غيث بديع رضوان أحد قادة كتيبة طولكرم

بوابة الوفد الإلكترونية

نعت سرايا القدس غيث بديع رضوان،  أحد قادة كتيبة طولكرم بالضفة الغربية، الذي استشهد إثر غارة صهيونية بالطيران الحربي على مخيم طولكرم .

 

وقال سرايا القدس في بيانه اليوم الجمعة: بأسمى آيات الفخر والاعتزاز تزُف سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى شعبنا الفلسطيني المجاهد وإلى الأمتين العربية والإسلامية، الشهيد المجاهد القائد غيث بديع رضوان 26 عام أحد قادة كتيبة طولكرم - الضفة الغربية.

 

وأضافت: أنه ارتقى إثر غارة صهيونية غادرة بالطيران الحربي على مخيم طولكرم ارتكب العدو فيها مجزرة بحق مدنيين ومقاتلين من مختلف فصائل المقاومة، وتؤكد سرايا القدس أنها ستبقى ثابتة على درب الجهاد والمقاومة والاستمرار في قتال العدو حتى النصر والتحرير.

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